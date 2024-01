Le rêve et la plainte – Nicole Genovese Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 21 février 2024.

Le rêve et la plainte – Nicole Genovese Bienvenue dans la cuisine d’une surprenante Marie-Antoinette ! Une création à l’humour caustique signée Nicole Genovese. Une pièce de théâtre truffée d’anachronismes aussi rusés que désopilants. 21 et 22 février Le Grand R 22/16/8

Début : 2024-02-21T20:30:00+01:00 – 2024-02-21T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T20:30:00+01:00

Bienvenue dans la cuisine d’une surprenante Marie-Antoinette ! Une création à l’humour caustique signée par la décapante Nicole Genovese. Un ovni théâtral à la frontière du vaudeville, truffée d’anachronismes aussi rusés que désopilants.

Au Petit Trianon, dans le domaine du Parc du Château de Versailles, peu de temps avant la fameuse Révolution, Louis XVI, roi de France a offert une nouvelle cuisine à sa femme, la reine de France, Marie-Antoinette. C’est ici qu’ils reçoivent leurs amis pour deviser tranquillement sur le cours des choses. On y parle de tout et de rien : pêle-mêle de coworking, de cuisine Mobalpa, de profil Facebook… Cette Marie-Antoinette là parle avec l’accent du sud et chante du Amel Bent.

Vous l’aurez compris, nous sommes ici bien loin de la vérité historique et Nicole Genovese marie ironie et anachronisme avec délectation. Elle joue des codes théâtraux avec facéties en alternant moments de bavardage débridés et saisissants passages contemplatifs. Le tout baigné dans une atmosphère de fin de règne bercée par les mélodies d’une viole de gambe. Car s’il est un peu question du passé, beaucoup du présent, il est aussi question d’un avenir inconnu et peu réjouissant. D’une révolution à venir. Nicole Genovese prend le parti d’en rire… et avec elle, nous aussi !

« La nouvelle pièce de Nicole Genovese pulvérise les limites de l’absurde avec tendresse et cruauté. »

Libération

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

