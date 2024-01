KiLLT – Yann Verburgh | Olivier Letellier Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 21 février 2024.

KiLLT pour « Ki lira Le Texte ? ». À l’école, cette question ne trouve pas souvent de réponse. C’est pourquoi, Olivier Letellier a inventé un spectacle déambulatoire entre théâtre et arts plastiques pour transmettre le plaisir des mots, le désir de lire et faire de la lecture une expérience collective et joyeuse.

Olivier Letellier, directeur des Tréteaux de France – Centre dramatique national d’Aubervilliers, crée un dispositif hybride et immersif où les mots se retrouvent tout autour des participants avec la complicité de l’artiste Malte Martin, bien connu des yonnaises et des yonnais pour avoir réalisé la fresque de la façade du Quai M. L’objectif ? Une mise en voix partagée qui réinvente les règles du jeu avec des yeux d’enfants ! La parole se transmet entre les participants, sans contrainte, et le récit avance. L’histoire ? Au lendemain de la dernière des dernières guerres, deux enfants, Nama et Oldo se retrouvent chaque jour au milieu de ruines. De leurs jeux et de leurs rêves naissent les plans d’un nouveau monde, univers de tous les possibles.

La mise en voix de ce texte de Yann Verburgh intitulé Les Règles du jeu dit l’importance et la puissance de l’imaginaire pour réinventer le monde et rappelle l’importance d’une société solidaire à laquelle chacun se doit de contribuer.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

