OMMA – Josef Nadj Le Grand R La Roche-sur-Yon, 13 février 2024, La Roche-sur-Yon.

OMMA – Josef Nadj Mardi 13 février 2024, 20h30 Le Grand R 22/16/8

Ils sont huit interprètes, venus de différents pays d’Afrique. Ils dansent ensemble ou seuls. Ils se séparent, se retrouvent, s’unissent. OMMA de Josef Nadj est une exploration de la genèse autant qu’une célébration des sens. Une oeuvre ultime dans le parcours d’un artiste de renommée internationale.

Originaires du Mali, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Congo Brazzaville et de la République Démocratique du Congo, ils sont huit danseurs aux influences et cultures différentes. Tout les différencie et tout les unit lorsqu’il s’agit d’être un corps pluriel où chacun d’eux se met à l’écoute des autres. Pour la première fois en quarante ans de carrière, Josef Nadj, artiste d’origine hongroise et figure majeure de la danse contemporaine, n’est pas sur scène. Mais son écriture est là, qui passe librement de corps en corps. « Omma », en grec ancien, signifie « oeil », également « ce qui est vu et regardé ». Par la puissance de leurs gestes, leur précision, leur sensibilité, les huit danseurs incarnent l’essence d’une danse qui en effet regarde aussi bien vers la naissance de l’univers que l’horizon. Entre groupe et individualité, OMMA est une pièce organique, cosmique, originelle. Elle dit le genre humain dans la capacité à être ensemble, entre souffles, voix, silences et rythmes de jazz entêtants.

