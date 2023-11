Les jambes à son cou | Jean-Baptiste André Le Grand R La Roche-sur-Yon, 8 février 2024, La Roche-sur-Yon.

Les jambes à son cou | Jean-Baptiste André Jeudi 8 février 2024, 19h00 Le Grand R 12/8/6

Partir du bon pied, se jeter tête la première, avoir le coeur sur la main, finir sur les rotules, garder la tête sur les épaules… L’acrobate chorégraphe Jean-Baptiste André collecte et donne vie à ces expressions qui mobilisent et incluent une partie du corps. Une joyeuse fantaisie.

« Prendre les jambes à son cou », célèbre expression, pourrait être une invitation à partir vite, à décamper. On peut aussi l’entendre comme une consigne à se contorsionner, dans une forme d’acrobatie impossible. Derrière le titre de ce spectacle, se cache en résumé la démarche étonnante et originale de Jean-Baptiste André : permettre à trois acrobates danseurs d’incarner ces expressions courantes en les prenant au pied de la lettre. Portés par un texte signé Eddy Pallaro, les interprètes usent de leurs corps et du langage pour passer de la métaphore au concret.

Jean-Baptiste André s’est formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne où il se spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. Pour sa première création dédiée à la jeunesse, nul doute que petits et grands raffoleront de ce spectacle surprenant et ludique.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.legrandr.com/infos-pratiques/billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

Cirque Danse

Nicolas Lelièvre