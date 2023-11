S.H.A.M.A.N.E.S – Anne Paceo Le Grand R La Roche-sur-Yon, 3 février 2024, La Roche-sur-Yon.

Trois Victoires de la musique à son actif, la batteuse, chanteuse, compositrice Anne Paceo réinvente son langage musical aux frontières du jazz, de la pop, de la musique électronique et des musiques du monde dans son dernier album : S.H.A.M.A.N.E.S. Entourée de la voix envoûtante d’Isabel Sörling et de complices de toujours, elle livre sur scène une prestation de haut vol : un voyage ouvert sur le monde inspiré par le chamanisme. Envoûtant.

Pour cette nouvelle création, Anne Paceo puise son inspiration dans les musiques et les pratiques vocales chamaniques. Elle s’inspire autant de l’énergie des tambours de transe que des chants sacrés, la musique, brute ou texturale. Des rituels d’exorcisme de Bali aux cérémonies vaudou d’Haïti en passant par les chants de divination de Sibérie ou encore les rituels de possession du candombe brésilien. « Il ne s’agit pas de les reproduire, précise-t-elle, mais plutôt de les laisser infuser dans mon imaginaire, et m’inspirer pour proposer une musique sans frontières. »

Autour d’elle, Isabel Sörling et Célia Kameni, chanteuses polyglottes qui portent, le coeur en bandoulière, ses mélodies magnétiques. Sans oublier les fidèles Tony Paeleman, au piano et au Fender Rhodes, et Christophe Panzani aux saxophones et clarinettes. Une musique qui se moque des étiquettes pour notre plus grand bonheur.

