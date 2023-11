Les Gratitudes – Delphine de Vigan | Fabien Gorgeart Le Grand R La Roche-sur-Yon, 23 janvier 2024, La Roche-sur-Yon.

Avec Les Gratitudes, l’écriture de la romancière Delphine de Vigan prend corps. En compagnie d’une distribution de premier plan, Fabien Gorgeart nous invite à découvrir l’histoire bouleversante de Michka, ancienne parolière placée dans un EHPAD alors qu’elle perd la parole.

Après le succès de Stallone, sur un texte d’Emmanuèle Bernheim, Fabien Gorgeart revient au Grand R avec l’adaptation d’un roman de Delphine de Vigan, Les Gratitudes (paru en 2019), dont l’autrice avoue qu’elle fut tentée de l’écrire pour le théâtre… Les comédiennes Catherine Hiegel et Laure Blatter, le comédien et créateur sonore Pascal Sangla, forment un trio exceptionnel à travers le récit fascinant d’une femme qui en vieillissant perd la mémoire. Alors qu’elle eut une relation privilégiée avec les mots, Michka se retrouve démunie devant sa propre maladie. Entourée d’une jeune amie et d’un orthophoniste, ses journées en EHPAD oscillent entre vérité et rêve. Avec pudeur, Fabien Gorgeart nous amène au plus près d’une femme au bord de l’oubli. Imprégné de l’univers des films de David Lynch, ce spectacle touche au coeur de l’oeuvre hautement sensible de l’autrice de D’après une histoire vraie, Prix Renaudot 2015.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

