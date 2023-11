L’Oiseau de Prométhée – Les Anges au Plafond Le Grand R La Roche-sur-Yon, 16 janvier 2024, La Roche-sur-Yon.

L'Oiseau de Prométhée – Les Anges au Plafond 16 et 17 janvier 2024

Fidèles à leur univers poétique mêlant marionnettes, théâtre, musique et désormais cirque, Les Anges au Plafond, accompagnés à l’écriture par le romancier grec Chrístos Chryssópoulos, nous embarquent dans une joyeuse épopée politique et européenne en quatre langues. Un hommage à la Grèce, berceau de la philosophie, de la démocratie et… du théâtre !

Une grande table de fête. Une célébration qui pourtant, n’en est pas une. Le dernier repas entre les hommes et les dieux d’un côté, la table des négociations où siège le FMI, la Banque centrale et l’Union européenne de l’autre : un raccourci dans l’échelle du temps. Ici, Prométhée trompe Zeus au moment du partage du bœuf sacré ; là, le gouvernement grec négocie un nouveau plan de sauvetage… Nous sommes à la fin de l’âge d’or au cœur de la Grèce antique mais aussi en 2015, à l’apogée de la crise de la dette publique grecque. À travers cette histoire, Les Anges au Plafond nous interrogent : comment partageons-nous la richesse ? Qui décide de cette répartition ? Pourquoi l’humanité a-t-elle été chassée du paradis ? Quel terrible outrage le peuple a-t-il commis pour qu’il doive maintenant le payer si cher ? La question est d’autant plus brûlante, que le peuple, c’est nous. Après avoir exploré les ressorts de l’intime, du sentiment amoureux et du désir dans leur dernier spectacle, Le Nécessaire Déséquilibre des choses (accueilli au Grand R en 2021), les tous nouveaux directeurs du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et créateurs de cette compagnie emblématique de la marionnette contemporaine, gravissent une autre montagne : celle d’un spectacle mêlant poésie et politique.

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:00:00+01:00

2024-01-17T19:00:00+01:00 – 2024-01-17T20:30:00+01:00

