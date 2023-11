DUB Le Grand R La Roche-sur-Yon, 9 janvier 2024, La Roche-sur-Yon.

DUB Mardi 9 janvier 2024, 20h30 Le Grand R 22/16/8 €

Pour cette création, Amala Dianor s’entoure de jeunes danseurs urbains issus des communautés underground du monde entier. Prodiges, ils inventent de nouveaux langages chorégraphiques qui se répondent et s’hybrident. Ce joyeux manifeste les rassemble et célèbre l’incroyable vitalité de la danse.

Issu du mouvement hip-hop puis formé à l’École supérieure du CNDC d’Angers, Amala Dianor travaille pendant 10 ans comme interprète pour des chorégraphes de renom dans les domaines du hip hop, du néo-classique, de la danse contemporaine et afro-contemporaine. Glissant d’une technique à l’autre avec virtuosité, il croise les formes et crée en 2012 sa compagnie avec des créations à la signature identifiée et immédiatement plébiscitée. Avec Dub, il tend à son tour la main aux jeunes de la génération Z avec un casting de danseurs venant de différents horizons géographiques (les USA, la France, les Balkans, l’Afrique du Sud, le Congo ou la Corée…) et experts des nouvelles techniques issues de la fête (whacking, dancehall, hell, jookin…) qu’ils diffusent habituellement via les réseaux sociaux. En associant la musique live de Awir Leon et l’univers du plasticien Grégoire Korganow, il créera pour cette jeunesse internationale un territoire de rencontre et la possibilité de mettre en partage son énergie créative, le temps du plateau.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandr.notre-billetterie.com/billets?spec=918 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}]

2024-01-09T20:30:00+01:00 – 2024-01-09T21:30:00+01:00

