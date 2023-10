Woman of the Year – Jean Lacornerie | Gérard Lecointe Le Grand R La Roche-sur-Yon, 20 décembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Woman of the Year – Jean Lacornerie | Gérard Lecointe 20 et 21 décembre Le Grand R 30/22/12 €

Jean Lacornerie adapte la mythique comédie musicale aux quatre Awards des deux géants de l’histoire de Broadway, John Kander pour la musique et Fred Ebb pour les paroles. Une comédie romantique lucide et spirituelle sur le renversement du patriarcat.

Créateurs des succès planétaires Cabaret (1966) et Chicago (1975), le monde entier a fredonné les chansons du duo John Kander/Fred Ebb, notamment New York, New York écrite pour le film musical de Martin Scorsese. Woman of the year est l’adaptation du long-métrage réalisé par George Stevens (1942), où Katharine Hepburn incarne une journaliste vedette qui séduit un simple chroniqueur sportif joué par Spencer Tracy et finit par l’écraser de son succès.

Kander et Ebb propulsent cette problématique dans les années 80, en opposant une vedette de la télé toute-puissante à un dessinateur de presse. Elle est brillante et énergique, il est doué et dépressif : coup de foudre et catastrophe annoncée. Comment vivre avec quelqu’un de plus célèbre et de plus puissant que vous ? Dans le couple hétérosexuel, le pouvoir est-il du côté de l’homme ou de la femme ? Quel modèle de réussite veut-on s’imposer ? C’est toute une série de questions que cette comédie musicale pose avec légèreté. Parce que c’est en chanson que cette histoire est racontée par deux des plus grands auteurs de Broadway.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandr.notre-billetterie.com/billets?spec=915 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T20:30:00+01:00 – 2023-12-20T22:30:00+01:00

2023-12-21T19:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:00:00+01:00

Théâtre musical