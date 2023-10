Yellow Party – Mickaël Phelippeau Le Grand R La Roche-sur-Yon, 16 décembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Pour fêter l’hiver, Le Grand R voit la vie en jaune et vous invite à une fiesta organisée en complicité avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau et la talentueuse DJ Barbara Butch.

Que vous préfériez le funk, les danses urbaines, traditionnelles, baroques ou africaines, venez partager des danses apprises avec les complices de Mickaël Phelippeau. Sur une chanson choisie, quatre artistes invités (Heddy Salem, Lou Cantor, Ben Salaah Cisse, Hortense Belhôte) transmettent de courtes chorégraphies aux spectateurs-participants. Il y en aura pour toutes les envies et tous les âges. Attention, le dress code sera évidemment couleur citron, safran ou or ! Un seul accessoire suffira pour être dans le ton, mais on peut aussi opter pour le total look si le coeur vous en dit. Après cette entrée dans la danse et une entrée en fanfare des jeunes twirleurs et twirleuses yonnaises, la Yellow Party glissera vers un Dj set de Barbara Butch pour une soirée festive et rassembleuse.

2023-12-16T18:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

