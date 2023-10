Contes chinois – François Orsoni et Chen Jiang Hong Le Grand R La Roche-sur-Yon, 13 décembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Contes chinois – François Orsoni et Chen Jiang Hong Mercredi 13 décembre, 19h00 Le Grand R 12/8/6 €

Un coup de pinceau… et un monde apparaît ! Entre pop-up géants qui jaillissent du sol et projection de dessins sur le plateau, réalisés en direct par l’auteur et illustrateur jeunesse Chen Jiang Hong, Contes chinois, mis en scène par François Orsoni, déploie deux récits fascinants.

Vivant et travaillant en France depuis 1987, Chen Jiang Hong s’est imposé à travers de nombreux albums comme un auteur et illustrateur jeunesse de référence. Pour Contes chinois, François Orsoni, à la tête de sa compagnie le Théâtre NéNéka, transforme le plateau en un grand livre d’images accueillant deux adaptations des livres de l’artiste chinois : Le Prince tigre et Le Cheval magique de Han Gan. Tandis que l’illustrateur réalise à la table ses dessins, nous les découvrons projetés, et en mouvement, sur le plateau. Ils prennent vie dans une narration qui lie texte, dessins animés, vidéo et musique, au beau milieu de pop-up immenses ! Narrée par la comédienne Flore Babled, cette performance visuelle en trois dimensions ébahit par sa beauté, son originalité… et le talent de Chen Jiang Hong. Venez découvrir deux légendes : la tigresse en colère à laquelle on doit livrer le fils du roi ; et le petit Han Gan, qui peint des chevaux attachés… car sinon ils pourraient sortir du papier !

Le Grand R La Roche-Sur-Yon

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T19:50:00+01:00

