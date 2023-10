Blizzard Le Grand R La Roche-sur-Yon, 7 décembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Blizzard 7 et 8 décembre Le Grand R 30/22/12 €

La compagnie de cirque québécoise Flip Fabrique triomphe dans le monde entier grâce à leurs spectacles virtuoses d’une poésie visuelle hors du commun. Avec Blizzard, ils font étape dans l’ouest pour une création spectaculaire et givrée : une véritable déclaration d’amour à l’hiver à partager en famille.

Composée d’artistes multidisciplinaires virtuoses, la compagnie Flip Fabrique revisite les arts du cirque contemporain avec la remarquable habileté à s’amuser et à émouvoir en s’exprimant de vie à vie, de coeur à coeur, de corps-à-corps. Entre tendresse et humour, Blizzard nous emporte dans un tourbillon de prouesses et d’acrobaties insensées dans un rythme effréné. Du grand spectacle où la poésie n’est jamais loin…

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:15:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:45:00+01:00

