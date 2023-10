Odyssées 2020 Le Grand R La Roche-sur-Yon, 6 décembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Odyssées 2020 Mercredi 6 décembre, 19h00 Le Grand R 22/16/8 €

Quelles odyssées pour les temps présents ? La metteuse en scène Noémie Rosenblatt propose trois voyages à travers des figures originales d’adolescents et d’adolescentes. Inspiré de l’épopée d’Homère, Odyssées 2020 rencontre les interrogations des jeunes d’aujourd’hui.

Homère a ses héritiers ! Noémie Rosenblatt a invité trois auteurs à revisiter le célèbre récit d’Ulysse, qui après la guerre de Troie accumule aventures et mésaventures avant de revenir au foyer. La metteuse en scène propose d’abord de replonger dans le bain mythologique d’origine avec un prologue radiophonique : le Neuvième chant de l’Odyssée, la rencontre de notre héros rusé avec le Cyclope. En compagnie d’interprètes capables de toutes les métamorphoses, nous glissons ensuite dans trois récits successifs d’auteurs, immergés en amont dans plusieurs classes d’école pour écrire leurs pièces. Où le souvenir s’abîme de Baptiste Amann reprend la figure d’Ulysse avec un enfant de sixième. Le Retour de Yann Verburgh interroge la paternité à travers un certain Télémaque. La Fille d’Ulysse de Mariette Navarro transforme le héros grec en marin. En revisitant avec dynamisme les histoires de personnages mythologiques, Odyssées 2020 explore toutes les facettes du théâtre pour montrer autrement une jeunesse impliquée et lucide.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T20:05:00+01:00

Théâtre En famille

Iovino