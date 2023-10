Dracula Le Grand R La Roche-sur-Yon, 30 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Dracula Jeudi 30 novembre, 19h00 Le Grand R 22/16/8 €

L’Orchestre National de Jazz s’empare du mythe de Dracula dans un spectacle qui mêle théâtre, jazz, swing, rock et musique contemporaine. Une histoire d’amour et de vie éternelle portée par deux comédiennes, chanteuses et danseuses accompagnées par neuf musiciennes et musiciens. Tout est réuni pour frissonner de plaisir.

Chacun a en tête l’histoire du plus célèbre des vampires inventée par l’écrivain irlandais Bram Stoker en 1897. Une histoire terriblement romantique à la frontière entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière. Depuis plusieurs générations, la figure de Dracula hante nos imaginaires, nous effraie autant qu’elle nous fascine.

Pour son premier spectacle jeune public, l’Orchestre National de Jazz interprète sa vision du mythe. Il nous plonge à travers les personnages de Dracula et de Mina dans un monde gothique coloré de mystère et de magie où les questions de la passion, de la mort, du genre et de l’ambivalence des désirs s’entremêlent. Un spectacle imaginé conjointement par la metteuse en scène Julie Bertin (artiste associée au Grand R), les comédiennes Estelle Meyer et Milena Csergo, le parolier Romain Maron et les compositeurs Grégoire Letouvet et Frédéric Maurin. Une première entrée vers le jazz pour les plus jeunes spectateurs, une nouvelle histoire de Dracula où l’on met de côté les cauchemars pour se laisser emporter par la musique.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandr.notre-billetterie.com/billets?spec=899 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:50:00+01:00

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:50:00+01:00

famille Théâtre musical

Sylvain Gripoix