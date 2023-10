Majorettes Le Grand R La Roche-sur-Yon, 25 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Majorettes Samedi 25 novembre, 20h30 Le Grand R 22/16/8 €

Avec une sensibilité et une délicatesse rares, chaque création de Mickaël Phelippeau célèbre l’art du portrait et de la rencontre. Celle avec les Major’s Girls, mythique équipe de majorettes de Montpellier, est le sujet de cette nouvelle pièce.

Artiste d’origine yonnaise, Mickaël Phelippeau occupe une place singulière et marquante dans le paysage chorégraphique français. Passé par les arts plastiques et amoureux de la couleur jaune, il déploie depuis la création de sa compagnie un foisonnant répertoire rassemblé sous le titre Bi-portait. Récemment, Angers-Nantes-Opéra lui passait commande d’une pièce chorégraphique Sans Orphée ni Eurydice, pour les 26 artistes permanents du choeur. Et la saison dernière au Grand R, il offrait aux jeunes de la maîtrise du Conservatoire de La Roche-sur-Yon l’inoubliable expérience de Mini Chorus. Avec Majorettes, il nous entraine une nouvelle fois au contact d’une aventure humaine et artistique, une histoire d’amour et de confiance.

J’ai rencontré les Major’s Girls de Montpellier, réunissant une quinzaine de femmes d’une moyenne d’âge de 60 ans. Josy, présidente, a commencé la majorette à 15 ans en 1964, dans ce club créé par sa mère, elle écrit aujourd’hui les chorégraphies. Ce n’est pas Une histoire de la majorette qui se dessine, mais bien leurs histoires, à travers leurs récits, les tournois remportés en France et à l’étranger, leur amitié de plus de 40 ans, entre la fougue de leur jeunesse et leur maturité d’aujourd’hui.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandr.notre-billetterie.com/billets?spec=896 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

Danse Majorettes

Philippe Savoir