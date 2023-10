Mazùt Le Grand R La Roche-sur-Yon, 22 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Mazùt 22 et 23 novembre Le Grand R 22/16/8 €

Sept ans après le mémorable Bestias présenté sous chapiteau à La Vallée-Verte, Baro d’evel revient avec cette création fondatrice, à la croisée des arts et des disciplines.

Nous sommes invités à redécouvrir ce qui fonde la singularité de Baro d’evel et sa grammaire artistique. Créateurs singuliers, puissants et inspirés, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias inventent au fil des spectacles une façon nouvelle de faire du cirque. Leur univers mystérieux et onirique prend appui sur le dialogue entre l’acrobatie, la danse, la musique, le chant lyrique, les arts plastiques. Dans des décors pensés comme des tableaux vivants, des humains dialoguent avec leur animal intérieur, ici, un homme et une femme, mi-centaure et mi-chien.

Dans Mazùt, ces deux individus, ces deux clowns désespérés, drôles, solitaires et indécis, se débattent avec les affres du quotidien : directives bureaucratiques, fuites d’eau… et font face au chaos avec grâce et tendresse. Le surréalisme côtoie le burlesque. De cette performance drôle et insolite, visuellement captivante, se dégage une rêverie puissante et bouleversante qui affirme une fois de plus la quête de Baro d’evel pour un art total.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T21:35:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:05:00+01:00

cirque

François Passerini