Mini Chorus Le Grand R, 3 juin 2023, La Roche-sur-Yon.

Mini Chorus Samedi 3 juin, 20h00 Le Grand R

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

À l’initiative du Grand R, les jeunes de la Maîtrise du Conservatoire relèvent le défi proposé par le chorégraphe d’origine yonnaise Mickaël Phelippeau : chambouler l’interprétation d’un sublime choral de Bach.

Et si nous chantions en silence, si nous chantions la tête en bas ou en verlan, si nous interprétions le répertoire le plus rapidement possible, si nous playbackions, si nous nous essoufflions, si nous étions un seul corps avec un seul coffre, si nous étions soprano masculine… et si nous étions un choeur en mouvement ?

Variation de Chorus (pièce programmée au Grand R en 2016), le spectacle Mini Chorus propose aux élèves des départements voix et danse du Conservatoire de détricoter l’interprétation du sublime choral de Bach Nicht so traurig, nicht so seh. Avec le chorégraphe Mickaël Phelippeau, et en complicité avec les professeurs Dominique Perrin et Bernadette Gaillard, Mini Chorus promet une expérience unique qui explore de nouveaux liens entre la voix et le corps. Une véritable aventure qui désacralise le classique, pour le plus grand plaisir du public.



2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-03T21:00:00+02:00

