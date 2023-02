Une échappée – Julie Nioche Le Grand R, 12 avril 2023, La Roche-sur-Yon.

Une échappée – Julie Nioche Mercredi 12 avril, 15h00 Le Grand R

Avec une poésie et un humour proche de la féerie burlesque, Une échappée de Julie Nioche oscille entre installation plastique et spectacle de danse pour les plus jeunes spectateurs.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

C’est l’histoire d’une danseuse, fille, femme, grand-mère, sorcière, chamane, lutine, déesse, ogresse… En bleu, noir, rose ou faite d’or, toujours en feu et en métamorphose. Elle est insaisissable puisqu’elle vit selon son imaginaire et sa poésie : c’est une échappée. Depuis que nous avons 2 ans, le « pourquoi ? » semble investir l’esprit de chacun. Et c’est à force de « pourquoi ? » que l’enfant construit une compréhension du monde qui l’entoure. Quand il n’y a pas de réponse à un « pourquoi », alors s’ouvre un espace immense pour l’inconnu, l’imaginaire.

Dans Une échappée, il s’agit de faire entrer la danse et les objets dans des liens qui détournent et décalent l’ordre des choses. Sur scène, une danseuse et un constructeur actionnent des objets pour provoquer des réactions en chaîne mettant en jeu de la danse, du son, des artifices et des cascades de corps ou d’objets. Un spectacle où la magie est présente et qui laisse la place aux « parce que » de chacun.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T15:00:00+02:00

2023-04-12T15:30:00+02:00

Eric Deguin