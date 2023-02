Roman(s) national – Julie Bertin et Jade Herbulot | Le Birgit Ensemble Le Grand R La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

Roman(s) national – Julie Bertin et Jade Herbulot | Le Birgit Ensemble
4 et 5 avril 2023
Le Grand R, La Roche-sur-Yon

Julie Bertin et Jade Herbulot interrogent ce qui constitue notre « légende républicaine », dans une brillante fiction, à la croisée de la fable politique, du récit d'anticipation et du fantastique.

Julie Bertin et Jade Herbulot du Birgit Ensemble interrogent ce qui constitue notre « légende républicaine », notre « roman national » dans une brillante fiction, à la croisée de la fable politique, du récit d'anticipation et du fantastique.

Dans un futur plus ou moins proche, peut-être dans un monde parallèle, les 10 derniers jours de campagne d’un parti conservateur français. Dans l’un des grands salons Art déco du Musée de l’Homme, récemment privatisé par le parti, le candidat Paul Chazelle réunit autour de lui une équipe talentueuse de jeunes gens ambitieux et experts. Ils sont prêts à tout pour que leur candidat remporte la bataille… jusqu’à ce que des fantômes de notre passé remontent à la surface.

Un théâtre « documenté », captivant et poignant qui mêle avec brio le politique, l’historique et l’intime. Un théâtre pour comprendre nos héritages, penser l’avenir et envisager d’autres possibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:30:00+02:00

2023-04-05T21:30:00+02:00 Simon Gosselin

