L’Eau douce – Nathalie Pernette Mercredi 8 février, 15h00 Le Grand R

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

Une œuvre chorégraphique et poétique signée Nathalie Pernette pour découvrir les mystères et les merveilles de l’eau et de ses métamorphoses. Un spectacle de danse d’une intrigante beauté visuelle.

L’eau, principal constituant du corps humain, tant liquide, tant vapeur, tant glace. Partout sur la planète, l’eau a tout pour frapper l’imaginaire des hommes, petits et grands. Nathalie Pernette utilise la danse, la musique et les arts plastiques pour illustrer la relation délicate des eaux et des corps. Une rêverie chorégraphique remuant la part étrange, légère et ludique de cet insaisissable élément. Les corps des danseuses naviguent et ondulent au gré de sons et de mélodies. Des êtres fantastiques apparaissent : sirènes, monstres marins, ondines et dragons des eaux. Une plongée dans l’eau sombre, calme et mélancolique, dans l’eau douce, pure et nourricière, dans l’eau festive, partenaire de nos jeux d’enfant. Une partition chorégraphique autour de l’eau dans tous ses états.



2023-02-08T15:00:00+01:00

2023-02-08T15:30:00+01:00

