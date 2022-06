« Le Grand » Quintette, 4 juillet 2022, .

« Le Grand » Quintette

2022-07-04 – 2022-07-04

La Cité à ciel ouvert !



Hommage à Michel Legrand, artiste flamboyant, hors norme, protéiforme, qui a écrit pour les plus grands. Croisement des cultures et des sonorités, aventure humaine dans le partage et l’échange pour sortir du cadre en explorant tous les cadres.



Véronique Battista, chant / Stéphane Bertolina, piano et chant / Noël Cabrita Dos Santos, violon / Yannick Callier, violoncelle / Gilles Alamel, batterie

Hommage à Michel Legrand, artiste flamboyant, hors norme, protéiforme, qui a écrit pour les plus grands.

