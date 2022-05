Le Grand Quintette, 7 mai 2022, .

Le Grand Quintette

2022-05-07 21:00:00 – 2022-05-07

Hommage à Michel Legrand, artiste flamboyant, hors norme, protéiforme, synthèse des styles les plus variés, qui a écrit pour les plus grands. Croisement des cultures et des sonorités, aventure humaine dans le partage et l’échange pour sortir du cadre en explorant tous les cadres…



Cinq musiciens aguerris, d’horizons multiples (jazz, chanson française, classique, pop, blues…) pour magnifier l’œuvre singulière d’un compositeur, pianiste, arrangeur de génie.



Véronique Battista, chant

Stéphane Bertolina, piano/chant & arrangements

Noël Cabrita Dos Santos, violon

Yannick Callier, violoncelle

Gilles Alamel, batterie

Soirée Hommage à Michel Legrand au Rouge Belle de Mai le 7 mai.

