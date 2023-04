Je Préfère Qu’on Reste Ensemble – Michèle Bernier et Olivier Sitruk ZENITH ROUEN LE GRAND QUEVILLY Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

JE PREFERE QU'ON RESTE ENSEMBLEClaudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu'on reste amis ».Mais les années ont passé et la routine s'est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s'en aller. Lui, préfère qu'ils « restent ensemble » …Toujours entre rires, chansons et émotions.Auteur : Laurent RUQUIERMise en scène : Marie-Pascale OSTERRIETHAvec :Michèle BERNIER dans le rôle de ClaudineOlivier SITRUK dans le rôle de ValentinPhilippe BÉRODOT dans le rôle du médecinAssistante mise en scène : Hélène CHRYSOCHOOSDécors : Pierre-François LIMBOSCHLumière : Laurent CASTAINGTVidéos : Antoine LE COINTEMusique et sons : Jacques DAVIDOVICICostumes : Charlotte DAVIDDurée du spectacle : 1H40

ZENITH ROUEN, 1 décembre 2023, LE GRAND QUEVILLY
Tarif : 42.0 à 56.0 euros.

