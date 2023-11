Christophe Maé – Carnet de Voyage – Tournée Zénith de Rouen Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Christophe Maé – Carnet de Voyage – Tournée Zénith de Rouen, 11 février 2024, LE GRAND-QUEVILLY. Christophe Maé – Carnet de Voyage – Tournée Zénith de Rouen. Un spectacle à la date du 2024-02-11 à 18:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 40.0 à 80.0 euros. Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 ! C’est au Cap Vert, sur les terres de Cesária Évora, qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort un nouvel album prévu au printemps prochain porté par le single « Pays des merveilles ». Rendez-vous dans les Zénith de France et à l’Accor Arena le 16 décembre 2023. Christophe Maé Votre billet est ici Zénith de Rouen LE GRAND-QUEVILLY 44, avenue des Canadiens Seine-Maritime 40.0

EUR40.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Zénith de Rouen Adresse 44, avenue des Canadiens Ville LE GRAND-QUEVILLY Departement Seine-Maritime Lieu Ville Zénith de Rouen latitude longitude 49.4019617645254;1.0651889125951213

Zénith de Rouen LE GRAND-QUEVILLY Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/