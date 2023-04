Salon gourmand 46 avenue des Canadiens, 10 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Epicuriens, gourmands, gourmets, le Salon Gourmand ouvrira ses portes sur 3 jours : rendez-vous du 10 au 12 novembre 2023 pour la 25ème édition du Salon Gourmand au Parc Expo de Rouen.

3 univers complémentaires seront proposés : Vins & Terroirs, Chocolat et Plaisirs Sucrés, Beerdays pour ravir les papilles de tous.

Près de 250 exposants auront à cœur de présenter les spécialités de leur Région, dernières cuvées, recettes et autres gourmandises. Les spécialités locales et régionales seront valorisées à travers un parcours des produits de Normandie.

Rencontrer des producteurs et artisans, découvrir de nouvelles saveurs et déguster dans une ambiance conviviale, voici de quoi mettre l’eau à la bouche des 40 000 visiteurs attendus. Le salon propose un programme alléchant et des animations originales..

Vendredi 2023-11-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-12 19:00:00. .

46 avenue des Canadiens Parc des Expositions de Rouen

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



Epicureans, gourmands, gourmets, the Salon Gourmand will open its doors over 3 days: see you from November 10 to 12, 2023 for the 25th edition of the Salon Gourmand at the Parc Expo in Rouen.

3 complementary universes will be proposed: Wines & Terroirs, Chocolate and Sweet Pleasures, Beerdays to delight everyone’s taste buds.

Nearly 250 exhibitors will be keen to present the specialities of their region, the latest vintages, recipes and other delicacies. Local and regional specialties will be promoted through a course of products from Normandy.

Meeting producers and craftsmen, discovering new flavors and tasting in a friendly atmosphere, here is something to make the mouth water for the 40,000 visitors expected. The show offers a tempting program and original animations.

Epicúreos, golosos, gourmets, el Salón Gourmand abrirá sus puertas durante 3 días: nos vemos del 10 al 12 de noviembre de 2023 para la 25ª edición del Salón Gourmand en el Parc Expo de Rouen.

se propondrán 3 universos complementarios: Wines & Terroirs, Chocolate and Sweet Pleasures, Beerdays para deleitar las papilas gustativas de todos.

Cerca de 250 expositores estarán dispuestos a presentar las especialidades de su región, las últimas añadas, recetas y otras delicias. Las especialidades locales y regionales se promocionarán a través de un recorrido por los productos de Normandía.

Conocer a productores y artesanos, descubrir nuevos sabores y degustar en un ambiente acogedor, esto es lo que hará la boca agua a los 40.000 visitantes previstos. El salón ofrece un programa tentador y actividades originales.

Epicuriens, Gourmands, Feinschmecker, der Salon Gourmand wird seine Pforten an drei Tagen öffnen: Treffen Sie sich vom 10. bis 12. November 2023 zur 25. Ausgabe des Salon Gourmand im Parc Expo de Rouen.

es werden 3 komplementäre Universen angeboten: Weine & Terroirs, Schokolade und süße Genüsse, Beerdays, um die Geschmacksknospen aller zu begeistern.

Rund 250 Aussteller werden die Spezialitäten ihrer Region, die neuesten Weine, Rezepte und andere Leckereien präsentieren. Die lokalen und regionalen Spezialitäten werden durch einen Parcours der Produkte aus der Normandie aufgewertet.

Die 40.000 erwarteten Besucher werden die Gelegenheit haben, Produzenten und Handwerker zu treffen, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und in einer geselligen Atmosphäre zu probieren, was ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Die Messe bietet ein verlockendes Programm und originelle Animationen.

Mise à jour le 2023-03-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité