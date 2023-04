Beerdays 46 avenue des Canadiens, 10 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Les 10, 11 et 12 novembre 2023, le Parc des Expositions de Rouen accueillera amateurs, passionnés et professionnels de la Bière et rassemblera une cinquantaine de brasseurs !

Le salon se veut le reflet de la bière de qualité et d’un savoir-faire artisanal dans une ambiance conviviale.

Au-delà des stands :

• des animations thématiques

• des ateliers

• une ambiance conviviale

Pour cette 4ème édition, Beerdays se tiendra une nouvelle fois dans le hall 2 du Parc Expo de Rouen et aura lieu en même temps que le Salon Gourmand avec une entrée commune pour les deux salons !.

Vendredi 2023-11-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-12 19:00:00. .

46 avenue des Canadiens Parc des Expositions de Rouen

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



On November 10, 11 and 12, 2023, the Rouen Exhibition Centre will welcome beer lovers, enthusiasts and professionals and will bring together some fifty brewers!

The show is a reflection of quality beer and craft know-how in a friendly atmosphere.

Beyond the stands :

? thematic animations

? workshops

? a friendly atmosphere

For this 4th edition, Beerdays will be held once again in hall 2 of the Parc Expo in Rouen and will take place at the same time as the Salon Gourmand with a common entrance for both shows!

Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, el recinto ferial de Ruán acogerá a amantes, aficionados y profesionales de la cerveza y reunirá a unos cincuenta cerveceros

La exposición pretende reflejar la cerveza de calidad y el saber hacer tradicional en un ambiente acogedor.

Además de los stands :

? animaciones temáticas

? talleres

? un ambiente agradable

En esta 4ª edición, Beerdays volverá a celebrarse en el pabellón 2 del Parc Expo de Rouen y tendrá lugar al mismo tiempo que el Salon Gourmand, ¡con una entrada común para ambos salones!

Am 10., 11. und 12. November 2023 werden im Parc des Expositions de Rouen Bierliebhaber, -enthusiasten und -profis zusammenkommen und rund 50 Brauer versammeln!

Die Messe soll Qualitätsbier und handwerkliches Können in einer geselligen Atmosphäre widerspiegeln.

Neben den Ständen :

? thematische Animationen

? Workshops

? eine gesellige Atmosphäre

Ausgabe wird Beerdays erneut in Halle 2 des Parc Expo de Rouen stattfinden und zur gleichen Zeit wie der Salon Gourmand mit einem gemeinsamen Eintritt für beide Messen stattfinden!

