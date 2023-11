Grande vente Emmaüs Le Grand-Quevilly, 5 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le Grand-Quevilly,Seine-Maritime

Les communautés Emmaüs de Rouen, Le Havre, Elbeuf et le Département de la Seine-Maritime organisent une Grande Vente de Solidarité le dimanche 5 novembre 2023 de 9h à 17h au Parc des Expositions de Rouen.

Plus de 6 000 m² seront accessibles pour 1€ solidaire.

La Grande Vente du dimanche 6 novembre prochain sera le rendez-vous incontournable des chineurs de toute la Seine-Maritime. Ils seront accueillis par 160 compagnes, compagnons et amis des communautés d’Emmaüs de la Seine-Maritime..

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



The Emmau?s communities of Rouen, Le Havre and Elbeuf and the Département de la Seine-Maritime are organizing a Great Solidarity Sale on Sunday, November 5, 2023 from 9am to 5pm at the Parc des Expositions in Rouen.

Over 6,000 m² will be available for 1? solidarity.

The Grande Vente on Sunday November 6 will be a must for bargain hunters from all over the Seine-Maritime region. They will be welcomed by 160 companions and friends from the Emmaus communities of Seine-Maritime.

Las comunidades de Emaús de Ruán, El Havre y Elbeuf y el Departamento de Sena Marítimo organizan una Gran Venta Solidaria el domingo 5 de noviembre de 2023, de 9.00 a 17.00 horas, en el Parque de Exposiciones de Ruán.

Se pondrán a la venta más de 6.000 m² por 1? solidario.

La Gran Venta del domingo 6 de noviembre será una cita ineludible para los cazadores de gangas de toda la región Sena Marítimo. Serán acogidos por 160 compañeros y amigos de las comunidades Emaús de Seine-Maritime.

Die Emmau?s-Gemeinschaften von Rouen, Le Havre, Elbeuf und das Département Seine-Maritime organisieren am Sonntag, den 5. November 2023, von 9 bis 17 Uhr im Parc des Expositions in Rouen einen großen Solidaritätsverkauf.

Mehr als 6.000 m² werden für 1?

Der große Verkauf am Sonntag, dem 6. November, ist ein Muss für Schnäppchenjäger aus der gesamten Region Seine-Maritime. Sie werden von 160 Kameradinnen, Kameraden und Freunden der Emmaus-Gemeinschaften aus dem Departement Seine-Maritime empfangen.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche