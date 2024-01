Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, samedi 17 février 2024.

Salon de l’apprentissage, de l’alternance et des métiers Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Le salon de l’Étudiant vous permet de vous éclairer sur les contrats, les diplômes, les formations de bac +2 à bac +5. Vous y rencontrerez des experts de ce mode de formation et y récolterez tous les conseils pour trouver votre formation et vous démarquer auprès des recruteurs.

C’est le salon incontournable pour chercher une alternance, une école ou même votre voie professionnelle !

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des canadiens

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



