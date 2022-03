Le Grand P’tit bal – Cie Désuète Halle de Méréville, 9 avril 2022, Le Mérévillois.

Le Grand P’tit bal – Cie Désuète – Halle de Méréville. Le ????? ?’??? ???? est un bal dans lequel les jeux dansés s’orchestrent avec la convivialité et la douce extravagance du groupe de musique Tangoleon. Les propositions chorégraphiques sont guidées par deux danseurs,afin que petits et grands deviennent complices et partenaires de jeu. Ce bal insolite vous invite dans un voyage au cœur d’une danse joueuse pour vous en faire voir de toutes les couleurs ! Distribution : Danseurs : Aurélie Galibourg, Gerry Quevreux Musiciens : Laurent Gehant (piano), Sophie Azambre le Roy (Arcodéon), Mathieu Barbances (Contrebasse), Emmanuel Bosser (Harmonica – instruments étonnant en tout genre) Lien billetterie : Gratuit – Renseignements et inscriptions au 01 64 95 43 31 ou par mail à [[centreculturel.mereville@caese.fr](mailto:centreculturel.mereville@caese.fr)](mailto:centreculturel.mereville@caese.fr) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

Le Grand P’tit bal – Cie Désuète est l’occasion de réunir petits et grands, venez partager un moment de convivialité entre musique et danse !

