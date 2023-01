Le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement

Le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise Marseille 13e Arrondissement, 29 janvier 2023, Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement. Le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise Arrivée par la route de la Gineste, le bd Michelet et l’Orange Vélodrome Départ quartier Château Gombert 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Départ quartier Château Gombert 13013 Arrivée par la route de la Gineste, le bd Michelet et l’Orange Vélodrome

2023-01-29 11:30:00 11:30:00 – 2023-01-29

Départ quartier Château Gombert 13013 Arrivée par la route de la Gineste, le bd Michelet et l’Orange Vélodrome

Marseille 13e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement 21 équipes se disputeront cette course qui se déploiera sur un large territoire de l’Est du département. Cette année le départ se fera à Château-Gombert, le retour par la route de la Gineste et le bd Michelet jusqu’à l’Orange Vélodrome. Depuis 45 ans, le Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise est la première course professionnelle inscrite au calendrier UCI (Union Cycliste Internationale) et ouvre ainsi la Coupe de France. +33 4 91 57 75 00 La Marseillaise Départ quartier Château Gombert 13013 Arrivée par la route de la Gineste, le bd Michelet et l’Orange Vélodrome Marseille 13e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 13e Arrondissement Autres Lieu Marseille 13e Arrondissement Adresse Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Départ quartier Château Gombert 13013 Arrivée par la route de la Gineste, le bd Michelet et l'Orange Vélodrome Ville Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement lieuville Départ quartier Château Gombert 13013 Arrivée par la route de la Gineste, le bd Michelet et l'Orange Vélodrome Marseille 13e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-13e-arrondissement-marseille-13e-arrondissement/

Le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise Marseille 13e Arrondissement 2023-01-29 was last modified: by Le Grand Prix Cycliste de Marseille – La Marseillaise Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement 29 janvier 2023 Arrivée par la route de la Gineste Bouches-du-Rhône le bd Michelet et l'Orange Vélodrome Départ quartier Château Gombert 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille 13e Arrondissement Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône