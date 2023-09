Atelier : art préhistorique Le Grand-Pressigny, 26 octobre 2023, Le Grand-Pressigny.

Le Grand-Pressigny,Indre-et-Loire

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 12:30:00. 7 EUR.

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Draw with flint your prehistoric animal like a Cro-Magnon artist, from 6 years old. This workshop can be done with the whole family. Guided tour of the museum included, upon reservation.

Dibuja tu animal prehistórico con sílex como un artista de Cromañón, a partir de 6 años. Este taller puede realizarse con toda la familia. Visita guiada al museo incluida, previa reserva.

Zeichne mit Feuerstein dein prähistorisches Tier wie ein Künstler aus Cro-Magnon, ab 6 Jahren. Workshop kann mit der ganzen Familie durchgeführt werden. Inklusive Führung durch das Museum, nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire