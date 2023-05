Mini-visite thématique paléontologique Rue des Remparts, 13 juillet 2023, Le Grand-Pressigny.

La Touraine a connu des configurations variées de la mer à la terre, peuplées d’animaux très éloignés de ce que nous connaissons aujourd’hui. Suivez cette évolution sur près de 150 millions d’années grâce aux fossiles d’animaux découverts en Touraine. Sur réservation..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 11:30:00. 6 EUR.

Rue des Remparts

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Touraine has known various configurations from the sea to the land, populated by animals very different from what we know today. Follow this evolution over nearly 150 million years thanks to the animal fossils discovered in Touraine. On reservation.

La región de Touraine ha conocido diversas configuraciones, del mar a la tierra, pobladas por animales muy diferentes de los que conocemos hoy. Siga esta evolución a lo largo de casi 150 millones de años gracias a los fósiles de animales descubiertos en Touraine. Sólo con reserva previa.

Die Touraine hat vom Meer bis zum Land verschiedene Konfigurationen erlebt, die von Tieren bevölkert waren, die weit entfernt von dem sind, was wir heute kennen. Verfolgen Sie diese Entwicklung über einen Zeitraum von fast 150 Millionen Jahren anhand von Tierfossilien, die in der Touraine gefunden wurden. Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-05-11 par Conseil Départemental 37