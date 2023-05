Visite guidée du château Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny

Visite guidée du château, 10 juillet 2023, Le Grand-Pressigny. Découvrez le château du Grand-Pressigny à travers une visite guidée. Sur réservation..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 12:00:00. 6 EUR. Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the castle of Grand-Pressigny through a guided tour. On reservation. Descubra el castillo de Grand-Pressigny a través de una visita guiada. Solo con reserva previa. Entdecken Sie das Schloss von Grand-Pressigny bei einer geführten Besichtigung. Mit Reservierung. Mise à jour le 2023-05-11 par Conseil Départemental 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Autres Adresse Ville Le Grand-Pressigny Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grand-pressigny/

Visite guidée du château 2023-07-10 was last modified: by Visite guidée du château 10 juillet 2023 Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire