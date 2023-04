Chasse aux oeufs Le Grand-Pressigny Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny

Chasse aux oeufs, 15 avril 2023, Le Grand-Pressigny . Le Grand-Pressigny ,Indre-et-Loire , Chasse aux oeufs Rue du Château Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

2023-04-15 – 2023-04-15 Le Grand-Pressigny

Indre-et-Loire . Nous organisons sous forme de chasse au trésor, une chasse aux œufs de Pâques dans la cour du château du Grand-Pressigny. Chaque enfant repartira avec son sachet de chocolat. Nous organisons sous forme de chasse au trésor, une chasse aux œufs de Pâques dans la cour du château du Grand-Pressigny. Chaque enfant repartira avec son sachet de chocolat. ape.grandpressigny@gmail.com +33 6 71 62 45 54 Rebekka D – Pixabay

Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Autres Lieu Le Grand-Pressigny Adresse Rue du Château Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Ville Le Grand-Pressigny Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grand-pressigny /

Chasse aux oeufs 2023-04-15 was last modified: by Chasse aux oeufs Le Grand-Pressigny 15 avril 2023 Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny Rue du Château Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire