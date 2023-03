Les Pétillantes Le Grand Presbytere, 31 mars 2023, Martres-Tolosane.

Ode fervente à la Cité martraise et situé au cœur de la bastide, le Grand Presbytère a pour mission d’enrichir le patrimoine historique et culturel de la cité artiste. Son emplacement côtoie les antiques sarcophages gisant en l’église, sur une terre empreinte de siècles d’histoire, une terre dont est issue la faïence qui a contribué à la renommée de Martres-Tolosane.

La Cité Artiste, terre d’art et d’histoire, réhabilite l’ancien presbytère et le transforme en salle d’exposition dédiée aux Métiers d’Art et à l’Art Contemporain. Ce lieu chargé de spiritualité accueille différentes expositions qui défilent au fil des saisons.

Le Grand Presbytère est un éloge à la curiosité et les amateurs d’art contemporain ont donc une nouvelle raison de venir faire un tour à Martres pour découvrir ou redécouvrir cet espace d’exception où se côtoient des valeurs sûres de l’art d’aujourd’hui et de jeunes artistes témoins de leur temps.

Du 31 mars au 4 juin 2023, Véronique Clanet, artiste peintre et sculpteur, nous propose une mise en scène de ses « Pétillantes ».

Véronique CLANET est, à l’image de ses héroïnes, naturelle, bourrée d’énergie et de gaieté contagieuses. Ses « Pétillantes », rétros glamour et rafraichissantes, engagent à la détente et à l’indépendance. Elles sont, en effet, un hymne à la vie, dans la période actuelle, hélas contaminée par la morosité et le défaitisme. Nous avons le bonheur d’avoir, à quelques pinceaux de chez nous, une artiste d’exception, dont les œuvres sont reconnues… alors n’hésitez plus !

Le Grand Presbytere
Place Henri Dulion
Martres-Tolosane 31220
Haute-Garonne Occitanie
Tel: 05.61.87.64.93
http://www.mairie-martres-tolosane.fr

