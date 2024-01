UNE MORT MODERNE LE GRAND PRE Langueux, mardi 26 mars 2024.

La question est brûlante : notre système de retraite et d’assurance maladie va-t-il tenir ?Le bienveillant Dr Storm, rationnel et plein de bon sens, apporte une solution : et si, une fois atteint un âge maximum, la loi imposait à tous les citoyens une mort moderne ? Il suffit d’enjamber quelques considérations morales et de faire preuve de… « pédagogie ».Humour noir, cynisme, rhétorique, manipulation et sarcasme organisent ici l’euthanasie obligatoire, au nom de l’intérêt général et des idéaux démocratiques.Attention, ça frotte un peu.

Tarif : 8.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE GRAND PRE 26, RUE DE LA ROCHE DURAND 22360 Langueux 22