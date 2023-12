NEW – LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE – NEW – LA COMEDIE MUSICALE IMPROVISEE. Le Grand Point Virgule Paris, 13 février 2024, Paris.

C’EST QUOI NEW ? 10 artistes professionnels qui créent en direct une comédie musicale.Le public invente un titre, donne un lieu et des rebondissements à l’histoire.4 comédiens-chanteurs créent les mélodies, les paroles et les personnages.3 musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct.1 illustrateur projette ses images et décors sur le fond de scène.Le maître de cérémonie orchestre le tout… avec VOUS !Chaque soir, une toute nouvelle histoire !DISTRIBUTION :Comédie / Chant : Florence Alayrac, Florian Bartsch, Thierry Bilisko,Romain Cadoret, Eva Gentili, Jean-Marc Guillaume, Cloé Horry, Augustin Ledieu, Perrine Megret, Robert Brazil, Charlotte Donnelly,Emma Scherer, Barbara Weber-Scaff , Laura WoodyOrchestre : Paul Colomb, Charlotte Gauthier, Margherita Gruden, Rémi Hennaut, Florence Kraus, Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc Messager, Yann Lupu, Martin Pauvert, Olivier Pham van Tham, Benjamin Pras, David Rémy, Corentin Rio, Christine RochDessins : Loïc Billiau, Coline Grandpierre, Sophie Raynal, Ivan SiggDirection artistique : Florian Bartsch, Camille Favre-BulleDirection musicale : Emmanuel LanièceChargée de production : Perle TharingerDiffusion : GOOD MORNING by CARAMBALA PRESSE EN PARLE :« New envoûte la salle. » LE PARISIEN« Un plaisir de comédien, une joie de spectateur. Un vrai spectacle collaboratif. » ELLE“La troupe de « NEWbies » séduit vite par son audace et un imaginaire débordant. Une comédie musicale pétillante d’humour et d’invention.” TELERAMA« Etonnant, fou, bluffant » FRANCE 3« Original et réussi ! » FRANCE MUSIQUE« Un véritable succès » LES ECHOS« On n‘avait encore jamais vu ça. » 20 MINUTES« Drôle et poétique ! » OUEST FRANCE« Jubilatoire ! » L’HUMANITÉ« Les cinglés de la comédie musicale improvisée. » FRANCE INFO

Tarif : 19.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 19:30

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris