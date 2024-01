SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTERE – SHERLOCK HOLMES Le Grand Point Virgule Paris, 24 février 2024, Paris.

Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… 3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! Le saviez-vous ? reprise après le succès en 2018 au Théâtre du Splendid, au Théâtre du Gymnase et au festival d’Avignon. Le mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe valley mystery), est l’une des cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes. Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant intrigue holme´sienne et humour british. Texte : Arthur Conan Doyle Adaptation : Christophe DelortAvec en alternance : Mathieu Davidson ou Christophe ou Emmanuel Gasne, Jonathan Chaboissier ou Henri Ou Jean Marc Guillaume, Karim Wallet ou Pauline Gardel ou Sidonie Groignet ou Aurélie Vigent.Mise en scène : Christophe DelortDécors et Assistant a` la mise en scène : Christophe Auzolles / Costume: Janie Loriault Presse Une réjouissante comédie familiale plein d’un humour British et écrit avec efficacité´” La Provence “Un trio parfait pour une enquête surprenante” FigaroscoPe“Le ton de la pièce offre un savant cocktail d’action, de suspens mais aussi une sacrée dose d’humour” L’oFFicieL des sPecTacLes

Tarif : 32.70 – 32.70 euros.

Début : 2024-02-24 à 17:00

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75