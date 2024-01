LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS Le Grand Point Virgule Paris, vendredi 23 février 2024.

LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAISMonsieur Pierre découvre que la petite maison qu’il vient d’acheter est hantée par une sorcière cachée dans le placard aux balais… Elle ne fait pas de bruit et reste bien tranquille, sauf si on a le malheur de chanter : « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !». Que se passera-t-il si Monsieur Pierre vient à chanter la maudite chanson ?Trouvera-t-il des alliés pour l’aider à chasser cette sorcière ? Suspense et rebondissements sont au rendez-vous de l’un des plus célèbres contes de la rue Broca !AUTEUR : Pierre GRIPARIDISTRIBUTION : Letti LAUBIES ou Victoria RIBEIRO, et Alexandre CATTEZ ou Damien DUFOUR ou Jean-Baptiste GUINCHARDMISE EN SCENE : Letti LAUBIES

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 11:00

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75