ZZAJ, A CEUX QUI SE RATENT – ZZAJ, à ceux qui se ratent Le Grand Point Virgule Paris, 14 février 2024, Paris.

Distribution : Matthias Lauriot Prevost, Augustin Ledieu. Mise-en-scène : Sandrine Righeschi.Durée : 90min Un spectacle de théâtre musical qui célèbre l’échec à travers un voyage burlesque dans l’histoire du jazz. Un studio de radio de´suet et de´cre´pit, des instruments partout. C’est le de´but de l’e´mission musicale : «Voyage aux Pays du Jazz». Les pre´sentateurs semblent panique´s quand ils se retournent : le patron a invite´ un public pour re´aliser l’e´mission en direct. Mais c’est impossible ! Et pourtant c’est trop tard…Nous voila` embarque´s dans une virtuose de´ferlante de musique et de maladresses. Nous traversons l’histoire du Jazz entre hallucinations et re´alite´, du blues au funk en passant par le bebop. Dans une symphonie d’instruments, ces passionne´s inadapte´s feront l’impossible pour tenter de plaire : chanter, danser, jouer, donner. Interpre´tation et arrangements : Matthias Lauriot Pre´vost et Augustin Ledieu Mise en sce`ne : Sandrine RigheschiAvec les voix de : Emmanuel Lanie`ce, Al Sanders, Gary Sebastiani, Yacine BelhousseIngénieur son : Franc¸ois Lanie`ceCre´ation lumie`re : Jennifer Montesantos Sce´nographie : Agne`s de PalmaertCostumes : Camille Ai¨t Allouache et Sandrine Righeschi Graphisme : Atelier des Palmar – Le´a Rousse Radigois

Tarif : 32.70 – 38.20 euros.

Début : 2024-02-14 à 19:15

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75