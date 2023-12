1 HEURE DE PHILOSOPHIE – UNE HEURE DE PHILOSOPHIE Le Grand Point Virgule Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Le spectacle d’humour qui vulgarise la philosophie !Un homme ordinaire (Christophe Delort) va tenter de retracer l’histoire incroyable de la philosophie et les idées des grands philosophes en 3600 secondes*.Du procès de Socrate à l’éternel retour de Nietzsche, de la caverne de Platon à la joie de Spinoza…Un spectacle interactif et didactique pour les débutants curieux d’apprendre ou les initiés qui souhaitent revoir les bases avec humour.« Une citation entre guillemets par un auteur anonyme ça fait toujours plus sérieux » Anonyme.* 3600 secondes = 1 heure pour les nuls en maths.A savoir :Ce spectacle a affiché complet au festival OFF d’Avignon 2022.Christophe Delort est l’auteur et metteur en scène des adaptations à succès de Sherlock Holmes (La vallée de Boscombe et l’aventure du diamant bleu).Auteur : Christophe Delort, Erik MailletArtiste : Christophe DelortMetteur en scène : Christophe DelortDessins : Christophe Auzolles et Ana Carage

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 19:00

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75