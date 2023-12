MES COPAINS D’ABORD Le Grand Point Virgule Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Descriptif : L’amitié peut-elle résister à tout ? Rien n’est moins sûr Pour préserver leur amitié, cinq amis d’enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les dix ans. Cette année les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un des patrons les plus puissants du monde dans le secteur de l’intelligence artificielle. Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l’issue duquel il cèdera son fauteuil et sa fortune au vainqueur. La règle est simple : chacun devra convaincre tous les autres qu’il est le meilleur et un gagnant sera élu à l’unanimité. Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve, avant de prendre une tournure particulièrement inattendue… Avec en alternance : Kim Schwarck, Nathalie Tassera, Joseph Gallet, Christophe Truchi, Jane Resmond, Sébastien Perez, Nicolas Bresteau, Jessica Berthe Godart, Fabienne Louin Une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher Mise en scène Anne Bouvier Assistée de Joris Donnadieu Lumières : Jacques Rouveyrollis Décors : Caroline Lowenbach Costumes : Arnaud Caron Par les auteurs de Diner de Famille LA PRESSE EN PARLE : Rebondissements aussi intelligents que les dialogues sont drôles et vifs – VSD Mes copains d’abord fait mouche en étrillant joyeusement notre époque l’Officiel des Spectacle Comédiens au top, dialogues bien ciselés, on rit en s’interrogeant sur le sens de l’amitié, de la loyauté, de la vie … Le Parisien

Tarif : 29.50 – 29.50 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:30

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris