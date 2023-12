ADOS Le Grand Point Virgule Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Pour la première fois, des ados parlent aux ados, il était temps !Après avoir conquis déjà plus de 500 000 spectateurs, les Ados poursuivent leur aventure au Grand Point Virgule !Totalement unique, c’est LE spectacle pour les ados ! Lise, Yanis et Arthur vous proposent d’entrer dans le monde merveilleux de … l’adolescence.Un spectacle drôle et burlesque emmené par trois comédiens aux multiples talents.Sur scène, ils chantent, dansent et nous entraînent dans cette aventure incroyable qu’est l’adolescence.Parents, courez voir ce spectacle en famille : occasion immanquable d’enfin mieux comprendre vos enfants !Chers ados, si vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, ce spectacle est fait pour vous !•Citations presse : o Un spectacle décapant ! Téléramao Un spectacle qui plaira aux parents et aux ados ! RFMo Une comédie complètement déjantée, on rit beaucoup ! France InterAuteur : Olivier Soliveres Artistes : Arthur Guionnet, Lise Marsault-Hierro, Yanis AzaiezMetteur en scène : Olivier Soliveres Durée : 1h30

Tarif : 12.80 – 29.80 euros.

Début : 2023-12-29 à 15:00

Réservez votre billet ici

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris