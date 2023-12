FABLES, Miniatures Lyriques THEATRE LEPIC Paris, 7 janvier 2024, Paris.

FABLES, Miniatures LyriquesA partir de 7 ansDe Jean de La FontaineAUTEUR : JEAN DE LA FONTAINEMUSIQUE : ISABELLE ABOULKERMISE EN SCÈNE : LENA RONDÉ CIE IN SENSEAVEC : Avec Marie Blanc (mezzo-soprano) et Philippe Scagni (Baryton)Musique : Ernestine Bluteau (piano), Marina Nguyen The (violoncelle), Maïté Atasay (Clarinette)La Compagnie In-Sense vous invite dans son cabinet de curiosite´s dont la collection d’objets he´te´roclites sert d’e´crin aux Fables mises en musique par Isabelle Aboulker. Dans cet espace rempli de surprises et source de re^verie, les interpre`tes donnent voix au ce´le`bre fabuliste et a` ses personnages hauts en couleur. Gra^ce a` la musique cisele´e de ces ope´ras miniatures, petits et grands (re)de´couvriront les textes de La Fontaine, divertissants et profonds, dont le propos ace´re´ trouve e´cho en chacun de nous. LA PRESSE : Télérama on aime passionnément Un interlude enchanté d’une grande qualité La Provence Un petit bijou Sudart-Culture

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 11:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris