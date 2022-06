Le grand pique-nique des Parcs Vichy Vichy Catégories d’évènement: 03200

Vichy

Le grand pique-nique des Parcs Vichy, 26 juin 2022, Vichy.

2022-06-26 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Vichy 03200 La fraicheur des parcs pour un rendez-vous festif.

De grandes tables nappées à carreaux Vichy sont dressées autour du kiosque à musique et du parquet dansant. Il suffit d’apporter son déjeuner et de partager ce moment entre voisins, amis ou famille. Vichy

