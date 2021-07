Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Hérault, Saint-Clément-de-Rivière LE GRAND PIC SAINT-LOUP EN MONTGOLFIERE (VR) Saint-Clément-de-Rivière Saint-Clément-de-Rivière Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Clément-de-Rivière

LE GRAND PIC SAINT-LOUP EN MONTGOLFIERE (VR) Saint-Clément-de-Rivière, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Clément-de-Rivière. LE GRAND PIC SAINT-LOUP EN MONTGOLFIERE (VR) 2021-07-13 10:30:00 – 2021-07-13 17:00:00

Saint-Clément-de-Rivière Hérault EUR 0 Venez survoler notre magnifique territoire du Grand Pic Saint-Loup en montgolfière, équipé d’un masque à réalité virtuelle. Vous aurez l’impression de « voler » littéralement, vous pourrez naviguer au gré de vos envies de découvertes. Flâner sur la place de l’église à St Martin-de-Londres, gravir le sommet du Pic Saint-Loup ou encore visiter la vallée de la Buèges… tout est possible ! Un créneau sera proposé toutes les 30 minutes à partir de 14h (paramétrage et désinfection du matériel compris, durée du vol : environ 10 minutes). Réservation obligatoire 04 48 20 05 28 A partir de 12 ans

+33 4 48 20 05 28

(créneaux proposés toute les 30 mn à partir de 10h30 jusqu'a 13h et de 14h à 17h. Horaires strictes dans le cadre des mesures sanitaires.

