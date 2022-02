Le Grand Piano Jardins Biovès Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Le Grand Piano Jardins Biovès, 23 février 2022, Menton. Le Grand Piano

le mercredi 23 février à Jardins Biovès

Un énorme clavier fait à la main, appuyé sur le sol de la rue et joué par deux talentueux danseurs avec ses pieds dans une magnifique danse. Un spectacle novateur alliant musique et danse. jardins bioves face au casino de 16h à 16h30 16h45 à 17h15 17h30 à 18h

entrée libre

animation de rues Jardins Biovès avenue Boyer Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T16:00:00 2022-02-23T16:30:00;2022-02-23T16:45:00 2022-02-23T17:15:00;2022-02-23T17:30:00 2022-02-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Jardins Biovès Adresse avenue Boyer Menton Ville Menton lieuville Jardins Biovès Menton Departement Alpes-Maritimes

Jardins Biovès Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Le Grand Piano Jardins Biovès 2022-02-23 was last modified: by Le Grand Piano Jardins Biovès Jardins Biovès 23 février 2022 Jardins Biovès Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes