Concours d’Endurance International Le Grand Parquet Fontainebleau, 13 octobre 2023, Fontainebleau.

Fontainebleau,Seine-et-Marne

Ce concours fait appel à la résistance et l’endurance du couple cheval-cavalier, qui parcourt un tracé en pleine nature, ici en forêt de Fontainebleau ! Ce sont trois jours de compétition intense qui attendent nos cavaliers !.

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Le Grand Parquet Route d’Orléans, RN 152

Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France



This competition calls on the stamina and endurance of the horse and rider pair, as they ride along a track in the heart of nature, here in the forest of Fontainebleau! Three days of intense competition await our riders!

Esta competición pone a prueba el aguante y la resistencia de la pareja de jinetes y caballos, que recorren una pista en plena naturaleza, en el bosque de Fontainebleau Tres días de intensa competición esperan a nuestros jinetes

Bei diesem Wettbewerb sind die Ausdauer und das Durchhaltevermögen des Pferd-Reiter-Paares gefragt, das eine Strecke in freier Natur, hier im Wald von Fontainebleau, zurücklegt! Unsere Reiter erwarten drei Tage voller intensiver Wettkämpfe!

