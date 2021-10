Le Grand Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 14 décembre 2021, Paris.

Conférence de Elizabeth de Portzamparc

Le Grand Paris est un projet qui vise à transformer l’agglomération parisienne en une grande métropole mondiale du XXIe siècle. Ce projet doit améliorer le cadre de vie des habitants, corriger les inégalités territoriales et de construire une ville durable. Il s’appuie sur la création d’un réseau de transports publics dont le but est d’être à la fois une armature reliant les grands pôles économiques de la région, mais aussi un support de développement local, dont les futures gares du nouveau réseau seraient les têtes de pont. C’est un des plus grands défis urbanistiques en cours dans l’héxagone.

Elizabeth de Portzamparc est une architecte et urbaniste franco-brésilienne. Elle poursuit au sein de l’Atelier International du Grand Paris des recherches sur l’identité des lieux, la vie locale et les liens territoriaux. Toujours dans ce cadre, elle conduit des propositions pour des habitations écologiques, modulables, d’usage mixte ou préfabriqué, à coût maîtrisé et rapides à construire.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

