Le Grand Paris des écrivains Pavillon de l’Arsenal, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

À l’occasion du lancement de la deuxième saison de la collection de films Le Grand Paris des écrivains, projection en avant-première de cinq épisodes suivie d’une rencontre avec les écrivaines et écrivains :

_ Laurence Cossé, La Grande Arche



_ Faïza Guène, Quatre-Chemins

_ Philippe Jaenada, Gare Saint-Lazare

_ Jean-Charles Massera, On ne pouvait pas [sa]voir

_ Emmanuelle Pireyre, Les Arcades du lac

Soirée animée par Stefan Cornic, réalisateur des films



Entrée libre dans la limite des places disponibles

Selon les règles sanitaires en vigueur, l’accès est soumis au port du masque à partir de 12 ans et à la présentation d’un pass sanitaire.

LE GRAND PARIS DES ÉCRIVAINS

COLLECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES

Après une première saison en 2020, le Pavillon de l’Arsenal lance dix nouveaux épisodes du « Grand Paris des écrivains ». Entre images documentaires, fictions littéraires et visions poétiques, cette nouvelle saison, produite par Année Zéro-Stéphane Demoustier, proposée et réalisée par Stefan Cornic, dévoile dix nouvelles contributions avec des textes inédits de Philippe Jaenada, Laurence Cossé, Marie Darrieussecq, Marie Richeux, Patrice Blouin, Faïza Guène, Emmanuelle Pireyre, Camille Laurens, Jean-Charles Massera et Laurent Binet.

« Le Grand Paris des écrivains » donne à entendre la voix d’auteurs et d’autrices contemporains sur des images de la ville aujourd’hui. Le principe en est simple : pour chaque film, un écrivain s’empare d’un bâtiment, un quartier, ou un axe du Grand Paris. Il ou elle écrit alors un texte, du genre littéraire de son choix, en lien avec l’espace choisi. La caméra du réalisateur, elle, capte l’esprit des lieux. Au montage, des correspondances se tissent entre l’histoire racontée en voix off et les images tournées.

Diffusés chaque mercredi, à partir du 6 octobre, les dix nouveaux épisodes dévoilent le paysage de la métropole que nous traversons quotidiennement sans toujours bien la regarder : le ballet des passants, le flux de véhicules, les enseignes lumineuses et devantures de magasins, l’architecture remarquable ou insignifiante, les arbres et herbes folles qui se frayent un chemin dans le bitume, la surface des édifices, l’activité des grues, les changements de conditions météorologiques et les variations de lumière, d’activité… Les films ralentissent le temps et révèlent le Paris d’aujourd’hui, en pleine période de métamorphose.

En savoir plus / Evénement Facebook

Animations -> Lecture / Rencontre

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004

7 : Sully – Morland (60m) 7 : Pont Marie (470m)



Contact :Pavillon de l’Arsenal 0142763397 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.pavillon-arsenal.com/ https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://twitter.com/PavillonArsenal

Animations -> Lecture / Rencontre Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Cinéma;Expos;En famille

Date complète :

2021-10-06T20:00:00+02:00_2021-10-06T22:00:00+02:00

© Pavillon de l’Arsenal